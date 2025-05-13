В Україні зріс попит на вживані авто із США: найпопулярніші моделі квітня
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У квітні 2025 року українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) - електромобілі.
- Бензинові авто охопили 42,1%.
- Гібридним авто належить – 7,9%.
- Дизельним – 4%.
- Авто з ГБО – 3,8%.
Середній вік легковиків із США з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці. – 5,7 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y - 534 од.;
- TESLA Model 3 - 471 од.;
- FORD Escape - 271 од.;
- NISSAN Rogue - 205 од.;
- JEEP Cherokee - 201 од.
Нагадаємо:
З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.