В Україні зріс попит на вживані авто із США: найпопулярніші моделі квітня

У квітні 2025 року українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) - електромобілі.

Бензинові авто охопили 42,1%.

Гібридним авто належить – 7,9%.

Дизельним – 4%.

Авто з ГБО – 3,8%.

Середній вік легковиків із США з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці. – 5,7 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model Y - 534 од.; TESLA Model 3 - 471 од.; FORD Escape - 271 од.; NISSAN Rogue - 205 од.; JEEP Cherokee - 201 од.

Нагадаємо:

З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.