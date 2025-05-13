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В Україні зріс попит на вживані авто із США: найпопулярніші моделі квітня

Віктор Волокіта — 13 травня, 09:00
В Україні зріс попит на вживані авто із США: найпопулярніші моделі квітня
Getty Images

У квітні 2025 року українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків, ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (42,2%) - електромобілі.

  • Бензинові авто охопили 42,1%.
  • Гібридним авто належить – 7,9%.
  • Дизельним – 4%.
  • Авто з ГБО – 3,8%.

Середній вік легковиків із США з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці. – 5,7 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. TESLA Model Y - 534 од.;
  2. TESLA Model 3 - 471 од.;
  3. FORD Escape - 271 од.;
  4. NISSAN Rogue - 205 од.;
  5. JEEP Cherokee - 201 од.

Нагадаємо:

З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

автомобілі Укравтопром

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