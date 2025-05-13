Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели апреля

Виктор Волокита — 13 мая, 09:00
В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели апреля
Getty Images

В апреле 2025 года украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля из этого количества (42,2%) - электромобили.

  • Бензиновые авто охватили 42,1%.
  • Гибридным авто принадлежит - 7,9%.
  • Дизельным - 4%.
  • Авто с ГБО - 3,8%.

Средний возраст легковушек из США с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,7 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. TESLA Model Y - 534 ед;
  2. TESLA Model 3 - 471 ед;
  3. FORD Escape - 271 ед;
  4. NISSAN Rogue - 205 ед;
  5. JEEP Cherokee - 201 ед.

Напомним:

С января по март украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

автомобили Укравтопром

Укравтопром

В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели апреля
В Украине вырос спрос на легковушки из Китая: популярные модели апреля
В Украине рынок автобусов вырос вдвое: популярные модели

Последние новости