В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели апреля

В апреле 2025 года украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля из этого количества (42,2%) - электромобили.

Бензиновые авто охватили 42,1%.

Гибридным авто принадлежит - 7,9%.

Дизельным - 4%.

Авто с ГБО - 3,8%.

Средний возраст легковушек из США с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,7 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

TESLA Model Y - 534 ед; TESLA Model 3 - 471 ед; FORD Escape - 271 ед; NISSAN Rogue - 205 ед; JEEP Cherokee - 201 ед.

Напомним:

С января по март украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.