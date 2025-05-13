В Украине вырос спрос на подержанные авто из США: самые популярные модели апреля
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В апреле 2025 года украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в апреле 2024 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля из этого количества (42,2%) - электромобили.
- Бензиновые авто охватили 42,1%.
- Гибридным авто принадлежит - 7,9%.
- Дизельным - 4%.
- Авто с ГБО - 3,8%.
Средний возраст легковушек из США с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце - 5,7 года.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- TESLA Model Y - 534 ед;
- TESLA Model 3 - 471 ед;
- FORD Escape - 271 ед;
- NISSAN Rogue - 205 ед;
- JEEP Cherokee - 201 ед.
Напомним:
С января по март украинцы приобрели почти 47 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.