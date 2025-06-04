В Україні впав попит на нові вантажівки: популярні марки травня

У травні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто. Це на 15% менше у порівнянні з торішнім травнем.

Про це повідомляє Укравтопром.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

MAN - 102 од.; RENAULT - 98 од.; PEUGEOT - 88 од.; CITROEN - 79 од.; MERCEDES-BENZ - 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

В Україні впродовж квітня 2025 року сумарно було придбано 3,5 тис. одиниць легкого комерційного транспорту (LCV). Це на 52,7% менше, ніж в квітні торік.