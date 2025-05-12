В Україні на понад 50% впав попит на легкі вантажівки

В Україні впродовж квітня 2025 року сумарно було куплено 3,5 тис. одиниць легкого комерційного транспорту (LCV). Це на 52,7% менше, ніж в квітні торік.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, структура сегмента наступна: найбільша частка, 58,4% — у внутрішніх перепродажів; 29,3% зайняли імпортовані вживані легкі вантажівки, 11,4% — нові імпортні, 0,8% — вироблені або переобладнані в Україні. Сумарна частка нових машин — 12,3%.

Зокрема, на внутрішньому ринку наймасовішими були вантажні фургони, які й складають основу сегмента. Рідше купували бортові та вантажопасажирські версії.

Серед окремих моделей першість зберіг Mercedes-Benz Sprinter, також у трійці лідерів Renault Master та Ford Transit. Загалом минулого місяця поточного року було укладено 2063 договори купівлі-продажу LCV всередині країни.

Крім цього, імпорт вживаних авто LCV у квітні склав 1035 одиниць. Подібно до попереднього підсегмента, тут покупці найчастіше обирали "пригнані" вантажні фургони, дещо рідше фургони-рефрижератори та фургони з гідробортом.

У цій групі лідирують Mercedes-Benz Sprinter та Renault Master. Третій у заліку Renault Trafic.

Також у квітні 433 нові легкі вантажівки вперше виїхали на українські дороги. З цього числа 404 були імпортними, 29 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.

У цій частині ринку наймасовіші типи — фургони, фургони-рефрижератори та фургони з дубль-кабіною.

Лідером серед нових LCV продовжує залишатися Renault Master, на другій позиції Citroen Jumper, третє місце у Fiat Doblo.

Згідно з дослідженням, середній вік на вторинному ринку для LCV складає 15,8 року для внутрішніх перепродажів, та 6,4 року для "свіжопригнаних" машин.

Нагадаємо:

Сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками квітня склав 8,2 тис., що на 4,8% більше, ніж у березні, та на 22,7% більше відносно торішніх показників квітня.