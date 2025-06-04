В Украине упал спрос на новые грузовики: популярные марки мая

В мае 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто. Это на 15% меньше по сравнению с прошлогодним маем прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

MAN - 102 ед; RENAULT - 98 ед; PEUGEOT - 88 ед; CITROEN - 79 ед; MERCEDES-BENZ - 75 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4774 новые машины, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним:

В Украине в течение апреля 2025 года суммарно было приобретено 3,5 тыс. единиц легкого коммерческого транспорта (LCV). Это на 52,7% меньше, чем в апреле прошлого года.