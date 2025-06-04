В Украине упал спрос на новые грузовики: популярные марки мая
Getty Images
В мае 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто. Это на 15% меньше по сравнению с прошлогодним маем прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:
- MAN - 102 ед;
- RENAULT - 98 ед;
- PEUGEOT - 88 ед;
- CITROEN - 79 ед;
- MERCEDES-BENZ - 75 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4774 новые машины, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним:
В Украине в течение апреля 2025 года суммарно было приобретено 3,5 тыс. единиц легкого коммерческого транспорта (LCV). Это на 52,7% меньше, чем в апреле прошлого года.