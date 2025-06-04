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В Украине упал спрос на новые грузовики: популярные марки мая

Виктор Волокита — 4 июня, 14:50
В Украине упал спрос на новые грузовики: популярные марки мая
Getty Images

В мае 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 954 авто. Это на 15% меньше по сравнению с прошлогодним маем прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

В топ-5 марок рынка новых коммерческих авто в прошлом месяце вошли:

  1. MAN - 102 ед;
  2. RENAULT - 98 ед;
  3. PEUGEOT - 88 ед;
  4. CITROEN - 79 ед;
  5. MERCEDES-BENZ - 75 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4774 новые машины, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним:

В Украине в течение апреля 2025 года суммарно было приобретено 3,5 тыс. единиц легкого коммерческого транспорта (LCV). Это на 52,7% меньше, чем в апреле прошлого года.

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В Украине упал спрос на новые грузовики: популярные марки мая
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