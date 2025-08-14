В Україні падає популярність бензинових авто: які моделі найчастіше купують
У липні автопарк країни поповнили близько 2,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що помітно зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків. Якщо у липні 2024 р. вони охоплювали 38% ринку нових авто, то зараз – 35%.
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1. HYUNDAI Tucson - 194 од.;
2. KIA Sportage - 153 од.;
3. MAZDA CX5 - 129 од.;
4. RENAULT Taliant - 125 од.;
5. SKODA Octavia - 94 од.
Водночас у липні 48% вживаних легковиків, що перейшли на українські номери, були бензинові (10,8 тис.од.).
За даними Укравтопром, їх середній вік становив 9,8 року.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1. VOLKSWAGEN Golf - 673 од.;
2. AUDI Q5 - 580 од.;
3. VOLKSWAGEN Tiguan - 578 од.;
4. NISSAN Rogue - 549 од.;
5. AUDI A4 - 410 од.
Нагадаємо:
За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 14% менше, ніж торік.