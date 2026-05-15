Активність авторинку: де в Україні найчастіше купують нові та вживані авто

На внутрішньому ринку у квітні застосунок "Дія" став "регіоном-лідером", акумулювавши 30% усіх угод.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що така активність значно перевищує показники будь-якого фізичного регіону, включаючи Київ (11,85%). Серед фізичних локацій стабільно високу динаміку демонструють Дніпропетровщина (6,7%) та Одещина (5%), які залишаються міцним фундаментом внутрішнього обігу.

"У сегменті вживаного пригону спостерігається унікальне протистояння між Львівською областю та Києвом. Хоча столиця формально посідає перше місце (13,56%), Львівщина з показником 13,02% дихає в спину, фактично розділяючи статус головного імпортера", – зазначають експерти.

Вони підкреслюють, що якщо Київ – це переважно кінцевий споживач, то західні області, як-от Львівська, Рівненська, Волинська та Тернопільська, виступають професійними хабами.

Водночас ринок нових автомобілів залишається найбільш централізованим і найменш гнучким. Київ акумулює майже 46% усіх реєстрацій із салонів, інформують аналітики.

Далі йдуть Дніпропетровська та Львівська області, які займають частки лише 7,27% та 6,17% відповідно.

Нагадаємо:

Автопарк України у квітні 2026 року поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на третину більше, ніж торік.