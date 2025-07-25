В Україні за пів року впав попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі

За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 14% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо в I півріччі 2024 році вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 37%.

Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер HYUNDAI Tucson.

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:

HYUNDAI Tucson – 894 од.; MAZDA CX5 - 731 од.; SKODA Octavia - 691 од.; RENAULT Duster - 680 од.; SUZUKI SX4 - 562 од.

Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими двигунами зменшився на 3% - до 53,1 тис. од.

Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% в I півріччі 2024 року.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

VOLKSWAGEN Golf - 3741 од.; AUDI Q5 - 2670 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 2561 од.; NISSAN Rogue - 2379 од.; SKODA Octavia - 1877 од.

Нагадаємо:

Українці за пів року придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.