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В Україні за пів року впав попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі

Віктор Волокіта — 25 липня, 09:00
В Україні за пів року впав попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі
Getty Images

За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 14% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо в I півріччі 2024 році вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 37%.

Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер HYUNDAI Tucson.

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:

  1. HYUNDAI Tucson – 894 од.;
  2. MAZDA CX5 - 731 од.;
  3. SKODA Octavia - 691 од.;
  4. RENAULT Duster - 680 од.;
  5. SUZUKI SX4 - 562 од.

Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими двигунами зменшився на 3% - до 53,1 тис. од.

Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% в I півріччі 2024 року.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 3741 од.;
  2. AUDI Q5 - 2670 од.;
  3. VOLKSWAGEN Tiguan - 2561 од.;
  4. NISSAN Rogue - 2379 од.;
  5. SKODA Octavia - 1877 од.

Нагадаємо:

Українці за пів року придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

В Україні за пів року впав попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі
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