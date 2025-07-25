В Україні за пів року впав попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі
За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 14% менше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зменшилась і частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.
Якщо в I півріччі 2024 році вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 37%.
Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер HYUNDAI Tucson.
До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами потрапили:
- HYUNDAI Tucson – 894 од.;
- MAZDA CX5 - 731 од.;
- SKODA Octavia - 691 од.;
- RENAULT Duster - 680 од.;
- SUZUKI SX4 - 562 од.
Попит на імпортовані вживані авто з бензиновими двигунами зменшився на 3% - до 53,1 тис. од.
Вони охопили 47% первісних продажів вживаних легковиків, проти 48% в I півріччі 2024 року.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 3741 од.;
- AUDI Q5 - 2670 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 2561 од.;
- NISSAN Rogue - 2379 од.;
- SKODA Octavia - 1877 од.
Нагадаємо:
Українці за пів року придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.