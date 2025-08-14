В Украине падает популярность бензиновых авто: какие модели чаще всего покупают

В июле автопарк страны пополнили около 2,3 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, чтозаметно уменьшилась доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в июле 2024 г. они охватывали 38% рынка новых авто, то сейчас - 35%.

В ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС попали:

1. HYUNDAI Tucson - 194 ед;

2. KIA Sportage - 153 ед;

3. MAZDA CX5 - 129 ед;

4. RENAULT Taliant - 125 ед;

5. SKODA Octavia - 94 ед.

В то же время в июле 48% подержанных легковушек, перешедших на украинские номера, были бензиновые (10,8 тыс. ед.).

По данным Укравтопром,их средний возраст составил 9,8 года.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

1. VOLKSWAGEN Golf - 673 ед;

2. AUDI Q5 - 580 ед;

3. VOLKSWAGEN Tiguan - 578 ед;

4. NISSAN Rogue - 549 ед;

5. AUDI A4 - 410 ед.

Напомним:

За полгода автопарк Украины пополнили 12,2 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.