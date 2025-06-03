Росіяни атакували мобільне містечко дорожників на Харківщині: є загиблий та поранений
Сьогодні вночі на Харківщині ворожий дрон атакував мобільне містечко дорожних працівників компанії "Автострада", задіяних у ремонті прифронтових доріг.
Про це повідомив власник компанії Максим Шкіль.
За його словами, внаслідок атаки загинув машиніст навантажувача Капелюшний Олександр. В нього залишилась дружина і маленька дитина.
Ще один працівник поранений. Йому було надано медичну допомогу — життю нічого не загрожує.
"Саме цей дорожній підрозділ ремонтував прифронтові дороги на Куп'янсько-Лиманському та Вовчанському напрямках. Дорожні робітники "Автостради" постійно виїжджають на ліквідацію наслідків "прильотів", засипають воронки, відновлюють дорожнє полотно — це все під постійною загрозою обстрілів", – написав Шкіль у Facebook.
Нагадаємо:
Внаслідок атаки ворога шахедами зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині.