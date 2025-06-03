Россияне атаковали мобильный городок дорожников на Харьковщине: есть погибший и раненый

Сегодня ночью на Харьковщине вражеский дрон атаковал мобильный городок дорожных работников компании "Автострада", задействованных в ремонте прифронтовых дорог.

Об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.

По его словам,в результате атаки погиб машинист погрузчика Капелюшный Александр. У него осталась жена и маленький ребенок.

Еще один работник ранен. Ему была оказана медицинская помощь - жизни ничего не угрожает.

"Именно это дорожное подразделение ремонтировало прифронтовые дороги на Купянско-Лиманском и Волчанском направлениях. Дорожные рабочие "Автострады" постоянно выезжают на ликвидацию последствий "прилетов", засыпают воронки, восстанавливают дорожное полотно - это все под постоянной угрозой обстрелов", - написал Шкиль в Facebook.

Напомним:

В результате атаки врага шахедами разрушена часть сортировочного терминала "Новой почты" на Харьковщине.