Россияне атаковали мобильный городок дорожников на Харьковщине: есть погибший и раненый
Сегодня ночью на Харьковщине вражеский дрон атаковал мобильный городок дорожных работников компании "Автострада", задействованных в ремонте прифронтовых дорог.
Об этом сообщил владелец компании Максим Шкиль.
По его словам,в результате атаки погиб машинист погрузчика Капелюшный Александр. У него осталась жена и маленький ребенок.
Еще один работник ранен. Ему была оказана медицинская помощь - жизни ничего не угрожает.
"Именно это дорожное подразделение ремонтировало прифронтовые дороги на Купянско-Лиманском и Волчанском направлениях. Дорожные рабочие "Автострады" постоянно выезжают на ликвидацию последствий "прилетов", засыпают воронки, восстанавливают дорожное полотно - это все под постоянной угрозой обстрелов", - написал Шкиль в Facebook.
Напомним:
В результате атаки врага шахедами разрушена часть сортировочного терминала "Новой почты" на Харьковщине.