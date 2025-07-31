На Киевщине враг повредил магазины и склады
В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.
Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.
По его словам, попаданийв объекты критической инфраструктуры не допущено.
Он отметил, что в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.
"Спасибо нашим защитникам из проекта "Чистое небо". Есть новые перехваты вражеских дронов. Всего с начала реализации проекта сбито почти 800 вражеских целей", - сообщил председатель ОВА.
Напомним:
В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Последствия вражеской ракетно-дроновой атаки зафиксировали в 27 локациях в 4 районах столицы.
Шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля.
В результате ночных вражеских обстрелов Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города.