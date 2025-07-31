На Киевщине враг повредил магазины и склады

В Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.

Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

По его словам, попаданийв объекты критической инфраструктуры не допущено.

Он отметил, что в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

"Спасибо нашим защитникам из проекта "Чистое небо". Есть новые перехваты вражеских дронов. Всего с начала реализации проекта сбито почти 800 вражеских целей", - сообщил председатель ОВА.

Напомним:

В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. Последствия вражеской ракетно-дроновой атаки зафиксировали в 27 локациях в 4 районах столицы.

Шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля.

В результате ночных вражеских обстрелов Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города.