Нестача кадрів, небезпека: в ІЕД назвали головні бар’єри для бізнесу в Україні

Підприємці очікують, що найбільший вплив на їх сектори у найближчі три роки матиме безпекова ситуація в Україні – фактор війни, обстрілів та загроз фізичній інфраструктурі зазначили 58% респондентів.

Про це свідчать результати 38-го щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у червні 2025 року серед 473 промислових підприємств.

На другому місці за впливом на бізнес – дефіцит кадрів і зміни на ринку праці (49%), пов’язані зі зменшенням пропозиції робочої сили та структурним безробіттям.

Третій фактор – відновлення інфраструктури після війни (40%).

Також у п’ятірку впливових трендів також увійшли зростання вартості енергоносіїв та нестабільність логістики (33%), а також зміни в регуляторній і податковій політиці (27%).

"Лише 17% опитаних зазначили, що інтеграція до ЄС та адаптація до норм ЄС буде впливати на їхній сектор. На геополітичну і політичну нестабільність вказали 13% бізнесу, як і на розвиток цифрових технологій.

Вплив штучного інтелекту, кліматичних викликів та обмеження вільної торгівлі на їх сектори очікує по 7% бізнесів", – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь 473 українських промислових підприємства, що розташовані у 21 із 27 регіонів України.

Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.

Нагадаємо:

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні 2025 року зріс на 1,1% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.