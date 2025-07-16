Нехватка кадров, опасность: в ИЭД назвали главные барьеры для бизнеса в Украине

Предприниматели ожидают, что наибольшее влияние на их сектора в ближайшие три года будет иметь ситуация с безопасностью в Украине - фактор войны, обстрелов и угроз физической инфраструктуре отметили 58% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты 38-го ежемесячного опроса, который провел Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в июне 2025 года среди 473 промышленных предприятий.

На втором месте по влиянию на бизнес - дефицит кадров и изменения на рынке труда (49%), связанные с уменьшением предложения рабочей силы и структурной безработицей.

Третий фактор - восстановление инфраструктуры после войны (40%).

Также в пятерку влиятельных трендов также вошли рост стоимости энергоносителей и нестабильность логистики (33%), а также изменения в регуляторной и налоговой политике (27%).

"Только 17% опрошенных отметили, что интеграция в ЕС и адаптация к нормам ЕС будет влиять на их сектор. На геополитическую и политическую нестабильность указали 13% бизнеса, как и на развитие цифровых технологий.

Влияние искусственного интеллекта, климатических вызовов и ограничения свободной торговли на их сектора ожидает по 7% бизнесов", - отметила исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие 473 украинских промышленных предприятия, расположенных в 21 из 27 регионов Украины.

Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.

Напомним:

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в мае 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.