Зростання української економіки пришвидшилось – ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні 2025 року зріс на 1,1% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.

Про це повідомляється у місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Держстат почав оприлюднювати дані про промисловість швидше, що дає нам змогу точніше оцінювати стан української економіки. Нові дані показують, що темпи зростання залишаються низькими, хоча певні позитивні сигнали вже з’являються", - йдеться в результатах дослідження.

Зазначається, що зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості у травні пришвидшилося до 2,4% порівняно з 2024 роком з 1,4% у квітні після зниження у березні.

Крім того, у травні компанії стикалися з меншими проблемами щодо доступу до електроенергії.

Падіння в добувній промисловості сповільнилося до 10,4% (порівняно з 2024 роком) у травні через певне відновлення видобутку газу та зростання добування будівельної сировини.

За даними Держстату, в першому кварталі роздрібний товарообіг зріс на 4,8%.

Реальна ВДВ у сільському господарстві у травні скоротилася на 2,4% до попереднього року, що близько до показників квітня. Це відображає зниження виробництва продукції тваринництва домогосподарствами, яке не було компенсовано невеликим зростанням виробництва підприємств.

В ІЕД вважають, що реальна ВДВ у транспорті скоротилася на 6,4% у травні до попереднього року.

За 5 міс.-2025 "Укрзалізниця" перевезла до портів 22,2 млн тонн вантажів. Зокрема зернових вантажів було перевезено 12,7 млн тонн, з них 11,4 млн тонн - в експортному сполученні (до портів та західного кордону). Цей показник на 30% менший обсягів січня-травня 2024 року.

"Скорочення залізничних перевезень відображає сезонний тренд у зменшенні продажу зернових в очікуванні нового врожаю", - пояснюють в ІЕД.

Крім того, у травні імпорт електроенергії зріс на 3,6% порівняно з квітнем - до 198 тис. МВт-год. Н

Щодо газу, то в ІЕД застерігають про загрозу його дефіциту, якщо не всі видобувні потужності відновляться після російських обстрілів. Наразі нестача ресурсу обраховується приблизно в 1 млрд євро.

Нагадаємо:

Зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось і головна причина сповільнення темпів розвитку – це війна, прямо чи опосередковано.