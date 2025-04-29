Кабмін змінив правила компенсації за розмінування сільгоспземель

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, зазначивши, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 29 квітня.

Так, змінено центральний орган виконавчої влади, який формує та затверджує перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Цим займатиметься Міністерство розвитку громад та територій України замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Народний депутат Олексій Гончаренко уточнив, що компенсацію відтепер мають право отримувати винятково ті аграріїв, хто реально вирощує сільгосппродукцію на своїй або орендованій землі.

Якщо ці сільгоспземлі забруднені частково, то отримати компенсацію можливо, проте потрібен офіційний звіт із обстеження від сертифікованого оператора.

Крім того, змінюються вимоги щодо термінів відкриття ескроу-рахунку: замість 5 — 10 робочих днів. Якщо термін відкриття порушено, то заявку відхилять.

Нагадаємо:

В Україні з початку року аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них відхилили як такі, що не відповідають вимогам програми.