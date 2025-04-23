В Україні відхиляють більшість заявок на компенсацію за розмінування агроземель

В Україні з початку року аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них відхилили як такі, що не відповідають вимогам програми.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, передає Укрінформ.

За його словами, програма фактично запрацювала з вересня 2024 року, однак у 2025-му її динаміка суттєво нижча.

"Попри наявність значного ресурсу — цьогоріч на програму передбачено 3 млрд грн — ми бачимо значне зниження активності у першому кварталі", — зазначив Безкаравайний.

Зокрема, за аналогічний період у 2024 році було підписано контракти на понад 500 млн грн, у 2025 - менш як на 300 млн грн.

Безкаравайний назвав одним із факторів зайнятість фермерів підготовкою до польового сезону, а також недостатню обізнаність із програмою.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року на Харківщині розмінували ділянку площею у 28,5 га за угодою в межах держпрограми компенсації розмінування земель сільгосппризначення.