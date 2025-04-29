Кабмин изменил правила компенсации за разминирование сельхозземель

Кабинет министров внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, отметив, что соответствующее решение принято на заседании правительства 29 апреля.

Так, изменен центральный орган исполнительной власти, который формирует и утверждает перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ. Этим будет заниматься Министерство развития общин и территорий Украины вместо Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Народный депутат Алексей Гончаренко уточнил, что компенсацию отныне имеют право получать исключительно те аграриев, кто реально выращивает сельхозпродукцию на своей или арендованной земле.

Если эти сельхозземли загрязнены частично, то получить компенсацию возможно, однако нужен официальный отчет по обследованию от сертифицированного оператора.

Кроме того, меняются требования по срокам открытия эскроу-счета: вместо 5 - 10 рабочих дней. Если срок открытия нарушен, то заявку отклонят.

Напомним:

В Украине с начала года аграрии подали 225 заявок на участие в государственной программе компенсации за разминирование сельскохозяйственных угодий, но 189 из них отклонили как не соответствующие требованиям программы.