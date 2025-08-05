На станції Будапешт-Келеті почнеться ремонт: як це вплине на рух поїздів з України

З 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті. У цей період змінюються зупинки та кінцеві станції для деяких міжнародних поїздів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

1. Поїзд №9/10 Київ — Будапешт — Київ прибуватиме та відправлятиметься зі станції Будапешт-Нюгаті замість Келеті.

2. Поїзд №143/146 Чоп — Відень — Чоп, безпересадкові вагони Київ — Відень — Київ зупинятимуться лише на станції Будапешт-Келенфельд. Зупинка на Келеті буде скасована.

В УЗ підкреслили, що Будапешт Нюгаті і Будапешт-Келенфельд — це зручні центральні станції з доступом до метро, трамваїв та автобусів.

Зокрема, Будапешт-Нюгаті — лінія метро M3, Будапешт-Келенфельд — лінія метро M4.

В УЗ закликали звернути увагу на зміни під час пошуку квитків.

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