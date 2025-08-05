На станции Будапешт-Келети начнется ремонт: как это повлияет на движение поездов из Украины

С 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить масштабные ремонтные работы на станции Будапешт-Келети. В этот период меняются остановки и конечные станции для некоторых международных поездов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

1. Поезд №9/10 Киев - Будапешт - Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети.

2. Поезд №143/146 Чоп - Вена - Чоп, беспересадочные вагоны Киев - Вена - Киев будут останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд. Остановка на Келете будет отменена.

В УЗ подчеркнули, что Будапешт-Нюгати и Будапешт-Келенфельд - это удобные центральные станции с доступом к метро, трамваям и автобусам.

В частности, Будапешт-Нюгати - линия метро M3, Будапешт-Келенфельд - линия метро M4.

В УЗ призвали обратить внимание на изменения при поиске билетов.

Напомним:

"Укрзализныця" усилила контроль документов при посадке в поезда - нарушителей только 0,1%.