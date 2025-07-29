"Укрзалізниця" посилила контроль документів пасажирів: перші результати

"Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки до поїздів – порушників лише 0,1%.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що з 25 липня УЗ перевірила понад 300 поїздів і звірила понад 41 600 документів.

"Посилили контроль, щоби виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах. Результат – на більшості станцій та у поїздах фактично без порушень. Загальна частка порушників – всього 0,1% від усіх подорожуючих", – йдеться в повідомленні.

Кого не допустили до поїздів за час перевірки:

– 38 пасажирів, які намагалися сісти без квитків, оминаючи провідників;

– 3 пасажирів, які мали невідповідність у документах;

– кількох осіб, які відмовилися показати документи або не мали їх.

В УЗ нагадали, що діти до 14 років мають їхати лише з дорослими, а безкоштовно можуть подорожувати лише діти до 5 років включно.

Також в компанії зазначили, що перевірки триватимуть і надалі по всій країні.

Нагадаємо:

25 липня "Укрзалізниця" повідомила, що посилить перевірку документів у пасажирів перед посадкою у поїзди та оголосила новий етап боротьби з перекупниками.