Продавців тютюну з Полтави, які його незаконно виготовляли, посадили у тюрму

Суд визнав винними жінку та трьох чоловіків у нелегальному виробництві та продажі тютюну і призначив їм позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що ці мешканці Полтави переробляли листовий тютюн за допомогою спеціального обладнання, надалі його фасували та продавали.

"Щоб приховати незаконну діяльність, фігуранти справи облаштували цех з виробництва тютюну у віддаленій місцевості на Полтавщині. Зберігали готову продукцію в інших орендованих приміщеннях на території Полтавської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Детективи вилучили понад 1,7 тонни тютюну та обладнання для його перероблювання.

Суд визнав обвинувачених винними (злочин, вчинений групою осіб; незаконне виготовлення тютюну, його збут та зберігання) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки, ще одній фігурантці – 3 роки.

Нагадаємо:

За чотири місяці 2025 року податкова провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.