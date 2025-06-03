Продавцов табака из Полтавы, которые его незаконно изготавливали, посадили в тюрьму
Суд признал виновными женщину и трех мужчин в нелегальном производстве и продаже табака и назначил им лишение свободы с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных и приобретенных товаров, орудий производства и сырья для их изготовления.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Следствие установило, что эти жители Полтавы перерабатывали листовой табак с помощью специального оборудования, в дальнейшем его фасовали и продавали.
"Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигуранты дела обустроили цех по производству табака в отдаленной местности на Полтавщине. Хранили готовую продукцию в других арендованных помещениях на территории Полтавской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
Детективы изъяли более 1,7 тонны табака и оборудование для его переработки.
Суд признал обвиняемых виновными (преступление, совершенное группой лиц; незаконное изготовление табака, его сбыт и хранение) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, еще одной фигурантке - 3 года.
Напомним:
За четыре месяца 2025 года налоговая провела более 6,5 тыс. проверок в сфере торговли табачными изделиями. По их результатам насчитали штрафные санкции на 116,2 млн грн, что на 87,7% больше, чем в прошлом году.