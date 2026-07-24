Російський центробанк різко підвищив прогноз інфляції в країні

Центральний банк Росії знизив ключову ставку та опублікував новий макроекономічний прогноз, де прогнозований рівень інфляції зріс із 4,5-5,5% до 6-7%.

Про це пише російське медіа The Bell.

Попередній макроекономічний прогноз регулятор оприлюднив у квітні.

Процентну ставку знизили з 14,25% до 14%. Водночас її прогноз на решту 2026 року майже не змінився: замість середньорічних 14,0-14,5% у квітневому прогнозі в липневому вказано 14,5-14,6%.

Це означає, що з 27 липня до кінця року ставка перебуватиме в діапазоні 13,7-14,0% замість попередніх 13,3-14% – тобто до кінця року ЦБР прогнозує максимум один крок зниження замість двох, які передбачалися раніше.

Загалом до кінця року залишилося три засідання щодо ставки. Натомість на 2027 рік прогноз щодо ставки підвищили одразу на 2,5 процентного пункту.

Також росіяни переглянули прогноз зростання ВВП на 2026 рік – з 0,5-1,5% до 0-1%.

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Видатки та дефіцит федерального бюджету Росії на 2026 рік можуть перевищити офіційні плани на понад 1 трильйон рублів (12,85 млрд дол).