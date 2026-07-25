Росіяни за ніч атакували низку АЗС на Полтавщині
Росія знову б'є по АЗС на Полтавщині
Фото: ДСНС
Російські окупанти уночі вдарили по 4 автозаправних станціях та пожежній частині у Полтавській області, є руйнування, але минулося без постраждалих.
Джерело: голова ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах та ДСНС в Telegram
Пряма мова Дяківнича: "Ворог атакував кілька обʼєктів на території Полтавського району. Влучання ворожих БпЛА зафіксовано по двох автозаправних станціях та будівлі пожежної частини".
Деталі: Згодом він додав, що загарбники атакували ще дві АЗС у Полтавському районі.
За словами Дяківнича, інформація про постраждалих до відповідних служб не надходила.
Вранці ДСНС оприлюднила фото наслідків російських ударів.