Путін урізав фінансування проєктів "технологічного лідерства Росії"

Проєкти "технологічного лідерства Росії", які запустив російський очільник Володимир Путін, обіцяючи досягти "суверенітету", зіткнулися з радикальним скороченням фінансування на фоні проблем федерального бюджету та рекордних витрат на армію.

Апр це пише The Moscow Times.

З 324,4 млрд рублів, закладених у законі бюджеті-2025, вісім ключових проєктів Путіна отримали в реальності лише 201,9 млрд рублів — тобто на 37,8% менше, підрахували експерти Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

Найбільш радикальне скорочення зазнав проєкт космічних технологій: з запланованих 10 млрд рублів він не отримав жодної копійки.

Більше ніж у чотири рази — з 52,2 до 11,8 млрд рублів — були скорочені витрати на національний проєкт "засоби виробництва та автоматизації", в рамках якого планувалося виробництво вітчизняних верстатів і роботів з метою увійти до топ-25 країн за роботизацією промисловості.

Майже на 40% відносно плану зменшилися витрати на проєкти "Нові матеріали і хімія" та "Промислова і транспортна мобільність". У першому випадку в бюджет закладали 9,4 млрд рублів, а виділили 5,7 млрд; у другому — 167,2 млрд при фактичних витратах 102,2 млрд.

Витрати на розробку ліків та вітчизняного медичного обладнання в рамках проекту "Збереження здоров'я" скоротилися на 15,1%; на проект "Продовольча безпека" — на 6,8%; на проект "Нові атомні та енергетичні технології" — на 5,1%.

"Єдиним технологічним нацпроектом, що отримав повне фінансування і навіть трохи більше плану, став розвиток безпілотників: на нього закладали 32,7 млрд рублів, а витратили 35,7 млрд", – говориться у публікації.

Скорочення пов'язане як з неготовністю самих проєктів (наприклад, у цивільній авіації), так і з недоотриманням доходів, пишуть експерти ЦМАКП.

Хоча минулого року уряд підвищив податок на прибуток, утилізаційний збір і ввів диференційовану шкалу ПДФО, збори до бюджету виявилися на 3 трлн рублів нижче плану, а дефіцит досяг 5,6 трлн рублів.

При цьому зберігся високий рівень витрат на фінансування оборонних напрямків, підкреслює ЦМАКП: 13,5 трлн рублів, відповідно до закону про бюджет.

Нагадаємо:

Центральний банк Росії знизив ключову ставку та опублікував новий макроекономічний прогноз, де прогнозований рівень інфляції зріс із 4,5-5,5% до 6-7%.

Видатки та дефіцит федерального бюджету Росії на 2026 рік можуть перевищити офіційні плани на понад 1 трильйон рублів (12,85 млрд дол).