Росія атакувала енергетику Харківщини: знеструмлено місто

Росія вдарила реактивним БпЛА "Герань-3" по одному з об'єктів енергетичної інфраструктури міста Дергачі на 12 кілометрів на північ від Харкова.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Внаслідок влучання поранень і опіків зазнали двоє 60-річних чоловіків. Наразі вони госпіталізовані до лікарні.

Внаслідок атаки Дергачі повністю втратили електропостачання та водопостачання.

"Працівники Харківобленерго вже розпочали відновлювальні роботи, однак через масштаб руйнувань спрогнозувати терміни відновлення електропостачання наразі неможливо", – пише Задоренко.

Також адміністрація опублікувала резервний графік подачі води до багатоквартирних будинків у трьох районах міста – 06:30 до 09:00, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У травні російські війська вже били по об'єкту критичної інфраструктури на Харківщині, після чого понад 4500 абонентів у Дергачах та інших населених пунктах залишилися без світла.