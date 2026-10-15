Ворожий БпЛА атакував підприємство у Полтаві, є поранений
У Полтаві російський БпЛА вдарив по одному з підприємств, одна людина отримала травми.
Про це повідомив повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
"У Полтавській громаді зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території одного з підприємств. Пошкоджено будівлю та три автомобілі. Попередньо, одна людина отримала травми", – написав він у Телеграм.
У Полтавській міськраді уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено один легковий та два вантажні автомобілі.
Також пошкоджено будівлю і дорожнє покриття, пише "Полтавщина".
Фахівці Департаменту цивільного захисту та Управління житлово-комунального господарства оперативно обстежили локацію.
Також під час обстеження виявлено виявлено обриви повітряних ліній. Бригади КП "Міськсвітло" оперативно приступили до виконання відновлювальних робіт.
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