Ворожий БпЛА атакував підприємство у Полтаві, є поранений

У Полтаві російський БпЛА вдарив по одному з підприємств, одна людина отримала травми.

Про це повідомив повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Полтавській громаді зафіксовано влучання ворожого БпЛА по території одного з підприємств. Пошкоджено будівлю та три автомобілі. Попередньо, одна людина отримала травми", – написав він у Телеграм.

У Полтавській міськраді уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено один легковий та два вантажні автомобілі.

Також пошкоджено будівлю і дорожнє покриття, пише "Полтавщина".

Фахівці Департаменту цивільного захисту та Управління житлово-комунального господарства оперативно обстежили локацію.

Також під час обстеження виявлено виявлено обриви повітряних ліній. Бригади КП "Міськсвітло" оперативно приступили до виконання відновлювальних робіт.

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