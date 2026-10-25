"Тотальне знищення мережі": ворог вдарив по чотирьох ТЦ "Епіцентр"

Менш, ніж за добу росіяни завдали ударів по торговельних центрах мережі "Епіцентр" у чотирьох містах України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Об'єкти мережі торговельних центрів "Епіцентр" у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві зазнали атак менш, ніж за добу, повідомила керівниця департаменту зі зв'язків із громадськістю компанії Юлія Чудновець.

ДСНС Полтавщини

"Харків, Запоріжжя, Вінниця, Полтава. Знову менш ніж за добу", – зазначила Чудновець.

У повідомленні "Епіцентру" ситуацію описали словами "тотальне знищення мережі".

Нагадаємо:

Ворог атакував торгівельний центр "Епіцентр" у Полтаві, одна людина отримала травми.

Цієї ночі росіяни завдали удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу.

Як повідомлялося, Києві через аварію у частині Голосіївської, Соломянського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання.