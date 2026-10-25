Зеленський розповів про наслідки нових ударів РФ

Цієї ночі росіяни завдали удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, та майже 2300 ударних дронів.

"На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів", – зазначив він.

Увечері внаслідок російських обстрілів Дніпровщини загинуло четверо людей. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 22 поранені, серед них 11-річна дівчинка.

У Вінниці російський дрон вдарив по багатоповерхівці. Шість людей поранено.

У Харкові росіяни спочатку вдарили по будівельному гіпермаркету, а потім завдали цинічного повторного удару по екстрених службах, які прибули на місце. Поранені рятувальники.

"Були цієї ночі також удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу. Є пошкодження у дев'яти областях", – розповів він.

"Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до "петріотів". Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних "шахедів", – написав він у Телеграм.

За його словами, "кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя".

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Києві через аварію у частині Голосіївської, Соломянського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання.

На Вінниччині через влучання по енергетичному об'єкту сталося аварійне відключення електропостачання в одному з районів області.