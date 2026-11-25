У ніч а 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву та Білоцерківський район на Київщині. Пошкоджень зазнали "Епіцентр", відділення "Нової пошти" та інші об'єкти цивільного бізнесу, є загиблий.

Про це повідомляє пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

"Цього разу під ударом опинилася не лише критична інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС ліквідували всі осередки займання. Наразі тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

Голови Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, загинув чоловік 1974 року народження.

Ткаченко повідомив, що на автостоянці виникла пожежа, її ліквідували.

Нагадаємо:

Російські атаки знову пошкодили енергетичне обладнання на Одещині, через що близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів тимчасово залишилися без електропостачання.