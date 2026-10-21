Ворог вдарив по "Епіцентру" в Умані та по підприємствах у ще чотирьох областях

З 20 на 21 жовтня російські загарбники завдали ударів по енергетиці, інфраструктурі та бізнесу України. Під ударом, зокрема, був торговий центр "Епіцентр" в Умані та підприємства у чотирьох регіонах.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Під ударами були цивільні підприємства на Волині, Львівщині, Одещині й Житомирщині.

У Черкаській ОВА повідомили, що у ніч на 21 вересня під прицілом РФ здебільшого була Умань. Серед ночі РФ спрямувала на місто ударні БпЛА.

Внаслідок ворожої атаки поруйновано приватний будинок. Одна людина травмована.

Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа.

"Суспільне Черкаси" опублікувало фотографії атакованого гіпермаркету, з яких слідує, що руйнувань зазнав саме "Епіцентр".

Нагадаємо:

Росіяни завдали ударів по транспортній інфраструктурі Чернігова та по низці об'єктів критичної інфраструктури на Волині.