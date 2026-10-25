Росіяни атакували ТЦ "Епіцентр" у Полтаві
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Ворог атакував торгівельний центр "Епіцентр" у Полтаві, одна людина отримала травми.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
"Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває", – написав він у Телеграм.
За його даними, травми отримала 52-річна жінка.
Нагадаємо:
Цієї ночі росіяни завдали удари по ТЕС, підстанціях, вугільних шахтах, зерносховищах, торговельних центрах та поштовому терміналу.
Як повідомлялося, Києві через аварію у частині Голосіївської, Соломянського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання.