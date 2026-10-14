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Ворог вдарив по АЗК UKRNAFTA на Хмельниччині: поранено працівника

Андрій Муравський — 14 жовтня, 14:52
Ворог вдарив по АЗК UKRNAFTA на Хмельниччині: поранено працівника
Укрнафта

Росіяни атакували на автозаправний комплекс UKRNAFTA у Хмельницькій області, один із працівників отримав легке поранення.

Про це повідомили у АТ "Укрнафта".

"Цього разу під удар потрапив автозаправний комплекс у Хмельницькій області. Ворожий дрон влучив у територію АЗК, після чого виникла пожежа та було пошкоджено обладнання", – говориться у повідомленні.

"На жаль, один із наших працівників отримав легке уламкове поранення. Йому надається необхідна допомога", – розповів голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"На місці працюють відповідні служби. Після завершення їхньої роботи зможемо повністю оцінити наслідки та визначити обсяг відновлення", – зазначено у повідомленні..

Нагадаємо:

У ніч на 14 жовтня російські загарбники завдали удару по залізничній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали різні ланки залізниці.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок російських ударів є відчутні пошкодження на 26 обʼєктах енергетики.

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