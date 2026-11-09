Росія атакувала енергообʼєкт у Вінницькій області

Внаслідок чергової ворожої атаки на Вінниччині постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

За її словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів області.

Заболотна не уточнила, яка кількість мешканців області залишилась без світла.

Нагадаємо:

У ніч на 9 листопада російські загарбники атакували північ Рівненської області, внаслідок чого постраждала, зокрема, енергетична інфраструктура.