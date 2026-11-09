Дніпропетровщина: у ОВА розповіли про ситуацію у енергетиці

Ситуація в енергетиці Дніпропетровщини залишається складною: енергетики та комунальники понад добу працюють над відновленням енергопостачання.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Понад добу енергетики та комунальники працюють без упину", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо, вранці 8 листопада на Дніпропетровщині через російські обстріли енергосистеми без світла залишилися понад 600 тисяч споживачів.

"Критичну інфраструктуру заживили. Повертається світло в оселі мешканців Дніпра, Кам'янського, Самара, Павлограда, Кривого Рогу та інших міст і сіл, знеструмлених через ворожі атаки", – зазначено у повідомленні.

За його словами, частина споживачів досі без електрики, відновлення триває і роботи багато.

У деяких районах діють більш жорсткі обмеження електропостачання: чотири години зі світлом, чотири – без.

"Постійні загрози з повітря ускладнюють і сповільнюють її. Деяке обладнання доводиться ремонтувати двічі, а то й тричі поспіль", – зазначив Ганжа.

Уночі на 9 листопада російська армія майже 20 разів атакувала п'ять районів області безпілотниками.

Вранці ворог завдав удару БпЛА по інфраструктурі в північній частині Дніпра, попередньо – без постраждалих

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак на ранок 9 листопада знеструмлена частина споживачів у 12 областях України.

З 2 по 8 листопада Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори України.

Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру 4 листопада українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.