Росія за тиждень атакувала українську енергетику 128 разів

Росіяни обстріляли енергетику 128 разів за один тиждень

З 2 по 8 листопада Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори України.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.

Загалом міністерство зафіксувало 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об'єктів енергетичної й нафтогазової інфраструктури.

Станом на понеділок найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині.

"Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання споживачів", – йдеться у повідомленні Міненерго.

Нагадаємо:

Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру 4 листопада українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.