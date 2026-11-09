Росія за тиждень атакувала українську енергетику 128 разів
З 2 по 8 листопада Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори України.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.
Загалом міністерство зафіксувало 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об'єктів енергетичної й нафтогазової інфраструктури.
Станом на понеділок найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині.
"Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання споживачів", – йдеться у повідомленні Міненерго.
Нагадаємо:
Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру 4 листопада українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.