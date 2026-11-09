Російські атаки залишили без світла споживачів у половині областей України

Унаслідок російських атак на ранок 9 листопада знеструмлена частина споживачів у 12 областях України.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу про оперативну ситуацію в енергосистемі.

Йдеться про знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

"Попри постійні обстріли та небезпеку, енергетики щодня працюють над відновленням електропостачання. У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

У Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовувалися аварійні відключення.

Крім того, для споживачів у більшості областей України впродовж доби 9 листопада діятимуть відключення світла в обсязі від 1,5 до 4 черг. Це означає, що світла може не бути до 16 годин на добу.

Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину. У Міненерго закликають стежити за повідомленнями обленерго, щоб оперативно дізнаватися про такі зміни.

Нагадаємо:

З 2 по 8 листопада Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори України.