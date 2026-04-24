Росіяни поцілили у цивільне торгове судно, яке йшло до порту на Одещині: вирувала пожежа – АМПУ
Торгове судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс постраждало внаслідок російських ударів безпілотниками, коли прямувало до одного з портів в Одеській області вночі 24 квітня.
Джерело: Адміністрація морських портів в Telegram
Дослівно АМПУ: "Під час руху Українським морським коридором зафіксовано влучання БпЛА у торговельне судно. Балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, що прямував до одного з портів Великої Одеси, зазнав ураження двома безпілотниками".
Деталі: Внаслідок атаки на борту спалахнула пожежа. Її загасив екіпаж.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.