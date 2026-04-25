Росіяни атакували порти на Дунаї та Одещині: пошкоджено приміщення та судно

Вночі проти 25 квітня ворог продовжив атаки на порти на Дунаї та Одещині.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Йдеться, що під ударом опинилися як об'єкти портової інфраструктури, так і цивільне судно.

"Внаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження складських майданчиків та адміністративних будівель — у виробничих і диспетчерських приміщеннях вибито вікна. Без загорянь", – повідомили в АМПУ.

Окремо під час виходу з порту було атаковано цивільне судно під прапором Панами.

Як поінформували в адміністрації, на борту виникла пожежа, яку екіпаж оперативно ліквідував власними силами. Судно зберегло морехідний стан та прямує до порту призначення.

За інформацією АМПУ, обійшлось без постраждалих.

