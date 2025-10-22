Ворог атакував автівки "Укрпошти" на Сумщині

Російська армія атакувала за два дні дві автівки "Укрпошти" у прикордонних районах Сумщини.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, на щастя, машини витримали. Екіпажі вже евакуйовані й у безпеці.

"У селах, куди прямували ці автівки, мешкає понад 10 000 громадян. Ми — єдині, хто там працює, і щодня намагаємося знаходити баланс між безпекою та необхідністю підтримати тих, хто залишився", – зауважив Смілянський.

Нагадаємо:

Вночі проти 28 серпня під час ворожої атаки було уражене одне з відділень "Укрпошти" в Києві.

10 вересня росіяни вдарили по найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області.

Під час ворожого обстрілу проти 23 вересня значних пошкоджень зазнало відділення "Укрпошти" в Татарбунарах Одеської області.