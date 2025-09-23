Армія РФ атакувала "Укрпошту" на Одещині

Під час ворожого обстрілу проти 23 вересня значних пошкоджень зазнало відділення "Укрпошти" в Татарбунарах Одеської області.

Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, нікого з працівників не було поранено.

"Наразі закінчується обстеження, щоб ми могли вирішити: відновлювати пошкоджене відділення, встановлювати нове модульне чи шукати інше приміщення", – зазначив він.

Смілянський додав, що "Укрпошта" оперативно повідомить клієнтів, щойно буде рішення.

