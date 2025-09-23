Армія РФ атакувала "Укрпошту" на Одещині
Під час ворожого обстрілу проти 23 вересня значних пошкоджень зазнало відділення "Укрпошти" в Татарбунарах Одеської області.
Про це повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський.
За його словами, нікого з працівників не було поранено.
"Наразі закінчується обстеження, щоб ми могли вирішити: відновлювати пошкоджене відділення, встановлювати нове модульне чи шукати інше приміщення", – зазначив він.
Смілянський додав, що "Укрпошта" оперативно повідомить клієнтів, щойно буде рішення.
Нагадаємо:
Вночі проти 28 серпня під час ворожої атаки було уражене одне з відділень "Укрпошти" в Києві.
10 вересня росіяни вдарили по найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області.