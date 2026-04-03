"Укрпошта" запровадила спецтариф для військовослужбовців

"Укрпошта" приєдналася до державної програми "Плюси" в застосунку Армія+ та запровадила спеціальні умови доставки для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрпошта".

Відтепер відправлення у прифронтові області та з них, створені онлайн, коштуватимуть одну гривню, а доставка по Україні та за кордон — на 25% дешевше, говориться у повідомленні.

"Для понад мільйона користувачів "Армія+" це не просто вигідний тариф, а ще один спосіб підтримувати зв'язок із рідними та побратимами там, де він критично важливий" – зазначає "Укрпошта".

Скористатися пропозицією можуть військові, які авторизовані у застосунку "Армія+".

Для цього потрібно згенерувати штрихкод в "Армія+" та показати його оператору у стаціонарному відділенні "Укрпошти" під час оформлення відправлення.

Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з пропозицій, уточнили в "Укрпошті".

"У багатьох населених пунктах поблизу лінії фронту "Укрпошта" часто залишається єдиним бізнесом, що працює, тож її послуги для військових є найзручнішим способом підтримувати цей зв'язок", – зазначено у повідомленні.

Тариф 1 грн діє для відправлень вагою до 30 кг, які були створені онлайн за тарифом "Пріоритетний" і прямують у прифронтові області або з них.

Якщо ж відправлення оформлюється безпосередньо у відділенні, до тарифу додається 5 грн.

До переліку входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кг по Україні за тарифом "Пріоритетний", а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

