"Укрпошта" пояснила, як отримати виплату 1500 гривень

В Україні розпочались виплати 1500 грн одноразової допомоги пенсіонерам за віком, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам, ВПО, багатодітним сім'ям, отримувачам базової соціальної допомоги та одиноким матерям.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

"Якщо ви отримуєте пенсію чи соціальну допомогу через "Укрпошту" — кошти принесе листоноша або їх видадуть у відділенні разом із основними виплатами. Писати заяви чи оформлювати через "Дію" НЕ потрібно. Виплата нараховується автоматично", – пояснили в компанії.

Зазначається, що доплата надається, якщо загальний розмір виплат з усіма надбавками не перевищує 25 950 грн.

Водночас незалежно від доходу її отримають:

особи, які брали безпосередню участь у захисті України;

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

В "Укрпошті" підкреслили, якщо людина одночасно належить до кількох категорій, виплата здійснюється лише один раз.

Нагадаємо:

Як повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко, виплата 1500 грн надійде один раз протягом квітня на рахунки в банках або через "Укрпошту". Додаткових заяв чи звернень не потрібно.