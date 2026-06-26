Volkswagen скоротить вдвічі більше співробітників, ніж планував – ЗМІ

Концерн Volkswagen, працює близько 657 тисяч осіб, планує скоротити сто тисяч співробітників протягом кількох років.

Про це пише Bild.

Зараз у VW працює близько 657 тисяч осіб. Якщо план затвердять, це буде вдвічі більше попередньої мети щодо скорочень, зазначає німецьке видання.

За даними джерел профільного видання Manager Magazin, концерн Volkswagen готує новий масштабний план економії: в найближчі роки концерн може скоротити до 100 тисяч робочих місць по всьому світу.

Під загрозою можуть опинитися чотири заводи в Німеччині: майданчики Volkswagen у Ганновері, Цвіккау та Емдені, а також завод Audi в Неккарцульмі, пише Bild.

Виробництво там можуть зупинити після того, як з конвеєра знімуть нинішні моделі. У Цвіккау зараз випускають електромобілі ID.3 і Cupra Born, в Емдені — ID.4 і ID.7, а Ганновер важливий для підрозділу комерційного транспорту.

Представник концерну Volkswagen заявив, що компанія не коментує внутрішні конфіденційні документи, а такі рішення повинні обговорюватися та затверджуватися у профільних органах.

Крім того, концерн може вивести основний бренд Volkswagen і виробництво компонентів в окремі компанії, щоб у майбутньому легше залучати гроші через біржу, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Вже до кінця цього року німецький автомобільний концерн Volkswagen AG планує скоротити чисельність персоналу в Німеччині на 19 тисяч осіб.

Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені — це перший випадок за всю 88-річну історію автовиробника, коли він зупиняє виробництво в Німеччині.

Уповільнення економічного зростання в Китаї ще більше тисне на німецьких автовиробників, які стикаються з тривалим зміщенням ринкових умов, що роками забезпечували їм домінуюче становище.

Раніше повідомлялося, що світові гравці на ринку автомобілів, такі як Honda, Ford, Mercedes-Benz та ще 9 брендів, скорочують плани з виробництва електрокарів і повертаються до постачання бензинових та гібридних авто.