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До кінця року Volkswagen скоротить 19 тисяч співробітників

Андрій Муравський — 12 червня, 14:16
До кінця року Volkswagen скоротить 19 тисяч співробітників
Getty Images

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG планує до кінця 2026 року скоротити чисельність персоналу в Німеччині на 19 тисяч осіб.

Про це пише Deutsche Welle.

Масштабне скорочення персоналу та витрат у ФРН відбувається за планом, заявив глава компанії Олівер Блуме.

"У 2025 році ми вже знизили виробничі витрати на німецьких майданчиках Volkswagen більш ніж на 20 відсотків", — розповів він.

До 2030 року компанія затвердила план скорочення понад 28 тисяч робочих місць на підприємствах Volkswagen у ФРН. А з урахуванням Audi, Porsche та Cariad, які входять до групи і спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, — близько 50 тисяч.

За словами Блуме, заходи, вжиті автоконцерном, вже дали перші фінансові результати.

"Завдяки колективним угодам і скороченню персоналу нам вдалося досягти стійкої економії в масштабах усього концерну в розмірі близько мільярда євро", — зазначив він.

До 2030 року Volkswagen планує зменшити річні витрати на 6 млрд євро, говориться у публікації.

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Нагадаємо:

Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені — це перший випадок за всю 88-річну історію автовиробника, коли він зупиняє виробництво в Німеччині.

Уповільнення економічного зростання в Китаї ще більше тисне на німецьких автовиробників, які стикаються з тривалим зміщенням ринкових умов, що роками забезпечували їм домінуюче становище.

Раніше повідомлялося, що світові гравці на ринку автомобілів, такі як Honda, Ford, Mercedes-Benz та ще 9 брендів, скорочують плани з виробництва електрокарів і повертаються до постачання бензинових та гібридних авто.

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