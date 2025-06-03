Volkswagen скоротить 20 тисяч працівників у Німеччині

Близько 20 000 працівників Volkswagen погодилися на дострокове звільнення в межах масштабної реструктуризації німецьких заводів концерну.

Про це пише Bloomberg.

"Завдяки помітним успіхам у зниженні витрат на виробництво у Вольфсбурзі та соціально відповідальному скороченню робочих місць на шести підприємствах Volkswagen AG у Німеччині, ми прискорюємо трансформацію", — заявив директор з персоналу Гуннар Кіліан.

За його словами, вже досягнута домовленість про звільнення 20 000 людей до кінця десятиліття.

Концерн скорочує виробничі потужності на понад 700 000 одиниць та планує зменшити чисельність персоналу загалом на 35 000 працівників. Це рішення пов’язане зі зростанням витрат, слабким попитом у Європі та посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників.

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Нагадаємо:

Porsche SE, найбільший акціонер Volkswagen, оголосила про плани розширити свої інвестиції після того, як компанія зазнала 20-мільярдного збитку через знецінення пакета акцій автовиробника.

Операційний прибуток Volkswagen у 2024 році знизився на 15% – до 19,1 млрд євро, тоді як у 2023-му він становив 22,5 млрд євро.