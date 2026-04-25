Німецький автопром стикається з жорсткішою конкуренцією через уповільнення Китаю

Уповільнення економічного зростання в Китаї ще більше тисне на німецьких автовиробників, які стикаються з тривалим зміщенням ринкових умов, що роками забезпечували їм домінуюче становище.

Про це повідомляє Reuters.

"Конкуренція на китайському ринку є найінтенсивнішою у світі", — заявила журналістам Хільдегард Мюллер, президент німецького автолобі VDA.

Німецькі автовиробники все ще залишаються в боротьбі завдяки низці презентацій нових моделей та технологічних інновацій на цьому заході.

Однак, за словами Мюллер, вони повинні визнати, що їхня історично сильна частка ринку в Китаї більше не може слугувати орієнтиром успіху.

"Китайські виробники відіграватимуть більшу роль зараз і в майбутньому", – додала вона, зазначивши, що патріотизм відіграє важливу роль серед китайських споживачів.

Хоча в Китаї, на відміну від Європи чи США, все ще існує потенціал для зростання, уповільнення другої за величиною економіки світу посилює виклики.

"Китай переживає економічну кризу з високим рівнем безробіття, і багатьом доводиться економити. Це помітно у продажах автомобілів, особливо у верхньому сегменті класу люкс", — сказала Мюллер.

Китайські бренди, такі як Geely, Nio, зробили крок у цьому сегменті на виставці, представивши нові автомобілі з передовими функціями за нижчими цінами, ніж німецькі конкуренти.

