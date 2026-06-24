Один з авіаперевізників РФ поскаржився на критичну ситуацію з паливом

Ростовський авіаперевізник "Азимут" забив на сполох через гостру нестачу авіаційного пального в південних регіонах Росії.

Про це пише російське видання "Коммерсант".

З початку червня закупівельні ціни на авіаційне пальне в середньому по Росії піднялися більш ніж на 17%, а фактичні обсяги постачань скоротилися приблизно на третину від договірних, причому в аеропорту Махачкали паливо подорожчало відразу на 64%.

Авіакомпанія "Азимут", що спеціалізується на міжрегіональних перевезеннях у Південному федеральному окрузі та на Північному Кавказі, звернулася до Асоціації експлуатантів повітряного транспорту з проханням домогтися екстреного втручання російського Міністерства енергетики в ситуацію з постачаннями авіапального.

Перевізник вказує, що дефіцит пального ставить під загрозу виконання рейсів саме на кавказьких напрямках — найбільш уразливому сегменті маршрутної мережі компанії.

Перебої в ланцюзі постачання почалися в першій половині червня, коли ключовий постачальник компанії повідомив її про примусове зниження відвантажень приблизно на 30% відносно контрактних обсягів.

Офіційною причиною названі форс-мажорні обставини на низці нафтопереробних підприємств, що призвели до різкого скорочення пропозиції авіаційного пального на внутрішньому ринку. С

проби знайти альтернативних постачальників результату не принесли: запити на додаткові партії або залишаються без відповіді, або коштують занадто дорого, говориться у публікації.

"Ситуація виглядає парадоксально на фоні світової кон'юнктури: глобальні котирування на авіаційне паливо знижуються третій місяць поспіль, тоді як внутрішньоросійські ціни та доступність продукту продовжують погіршуватися", – пише "Коммерасант".

У Махачкалі вартість авіаційного гасу з початку червня зросла на 64%, досягнувши позначки 157 тис. руб. за тонну без ПДВ, — значно вище середньоросійської динаміки. З дагестанської столиці компанія виконує регулярні рейси до московського Внуково, Мінеральних Вод і Сочі, а також міжрегіональні маршрути, "що забезпечують транспортну доступність республіки для трудових мігрантів і туристів".

У авіакомпанії заявили, що на частині рейсів витрати на паливо вже перевищують виручку від продажу квитків.

Нагадаємо:

18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.

У Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину: пообіцяли, що за раніше купленими талонами буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово (понад 20 літрів на руки).