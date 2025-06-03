Volkswagen сократит 20 тысяч работников в Германии

Около 20 000 работников Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках масштабной реструктуризации немецких заводов концерна.

Об этом пишет Bloomberg.

"Благодаря заметным успехам в снижении затрат на производство в Вольфсбурге и социально ответственному сокращению рабочих мест на шести предприятиях Volkswagen AG в Германии, мы ускоряем трансформацию", - заявил директор по персоналу Гуннар Килиан.

По его словам, уже достигнута договоренность об увольнении 20 000 человек до конца десятилетия.

Концерн сокращает производственные мощности на более 700 000 единиц и планирует уменьшить численность персонала в целом на 35 000 работников. Это решение связано с ростом расходов, слабым спросом в Европе и усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

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Напомним:

Porsche SE, крупнейший акционер Volkswagen, объявила о планах расширить свои инвестиции после того, как компания понесла 20-миллиардный убыток из-за обесценивания пакета акций автопроизводителя.

Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году снизилась на 15% - до 19,1 млрд евро, тогда как в 2023-м она составляла 22,5 млрд евро.